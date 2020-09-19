РИАМО - 19 сен. В столице за прошедшие сутки скончались 11 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, сообщает оперативный штаб Москвы.

Жертвами Covid-19 за весь период пандемии в городе стали 5 044 человека.

«Оперативный штаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих – вызовите врача на дом», — отмечается в материале.

Ранее в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса «Спутник V», которую разработали сотрудники Центра имени Гамалеи. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, вакцинация от инфекции может начаться уже в декабре.

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Текстовая трансляция

19 СЕНТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 6 065 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 175 больных. В Москве - 825.

- В Москве за минувшие сутки выздоровели после прохождения курса лечения от коронавирусной инфекции 919 человек, за весь период эпидемии врачи города вылечили более 236 тысяч пациентов.

- 11 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве за сутки. Жертвами Covid-19 за весь период пандемии в городе стали 5 044 человека.