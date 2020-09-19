РИАМО - 19 сен. В субботу в Москве и Подмосковье будет облачно с прояснениями, в течение дня ожидаются небольшие кратковременные дожди и до плюс 16 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Максимальная температура воздуха в Москве – плюс 13 - плюс 15 градусов, по области – плюс 11 - плюс 16 градусов», - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, погода в субботу будет влажной и ветреной. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду, а относительная влажность воздуха составит 50%. При этом днем атмосферное давление будет 745 миллиметров ртутного столба.

Такие погодные условия могут повысить риск простудных заболеваний. Кроме того, людям, чувствительным к перемене погоды, следует внимательно следить за состоянием своего здоровья.