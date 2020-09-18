РИАМО - 18 сен. В городском округе Серпухов открылась социальная ярмарка «Ценопад», на ней организовано 49 торговых мест, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

На ярмарке представлено более 30 наименований продуктов по «ценопадной цене». Со скидкой до 70% можно будет приобрести многие фрукты и овощи, а также мед и рыбу, молочные и мясные изделия. Продукты со скидками покупатели смогут узнать по специальному желтому ценнику.

«Ассортимент «Ценопада», как и пул участников ярмарки, постоянно расширяется и совершенствуется в соответствии с запросом покупателей», - отметил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

На ярмарке представлена продукция как от местных производителей, так и продукция из соседних регионов. Стоимость представленных на «Ценопаде» товаров на 15-20% ниже, чем в магазинах торговых сетей.