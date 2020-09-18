РИАМО - 18 сен. На совещании с членами правительства Подмосковья обсудили планы по внедрению новых онлайн-сервисов, разработанных министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области – «Умная платежка» и электронное собрание собственников многоквартирных домов, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Подмосковья.

Совещание прошло под председательством заместителя председателя правительства Московской области Евгения Хромушина, в нем приняли участие члены регионального правительства из блока ЖКХ и энергетики, члены ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области (АПСД), представители муниципалитетов региона, руководители ведущих УК.

«Ассоциация председателей многоквартирных домов играет очень важную роль во внедрении данных полезных для жителей Подмосковья новых онлайн-продуктов в сфере жилищно-коммунального хозяйства», - подчеркнул министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антон Велиховский.

Он подчеркнул, что и «Умная платежка», и электронное голосование собственников позволяют жителям эффективно управлять своими коммунальными услугами, общим имуществом своего дома в доступном формате со своего смартфона и домашнего компьютера в любое удобное для них время. При этом сервисы имеют прозрачный и понятный функционал с широким выбором опций.

Ранее по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева на базе личного кабинета клиента «МосОблЕИРЦ Онлайн» был запущен новый онлайн-сервис коммунальных платежей «Умная платежка», позволяющий без комиссии оплачивать коммунальные услуги.