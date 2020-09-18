РИАМО - 18 сен. В пятницу члены общества жертв политических репрессий Раменского округа отправились на теплоходную экскурсию по Москве-реке, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя Московской областной думы Игоря Чистюхина.

Поездку для ветеранов организовал зампред Мособлдумы Игорь Чистюхин.

«Такие экскурсии уже стали традиционными: мы их проводим и для детей, и для наших пенсионеров. Сегодня на речную прогулку отправились члены общества жертв политических репрессий Раменского округа», - сказал Чистюхин.

Он подчеркнул, что в этот раз погода не подвела и участники мероприятия смогли по-настоящему насладиться прогулкой.