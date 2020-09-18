РИАМО - 18 сен. Минимум 5 миллионов москвичей нужно привить от гриппа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Надо сделать все возможное, чтобы эпидемии гриппа в этом году не было. Для этого мы уже привили больше миллиона человек. Еще необходимо минимум 5 миллионов москвичей привить», - сказал Собянин.

Он отметил, что на данный момент в Москве открыто 400 стационарных и 50 мобильных пунктов вакцинации, куда могут обратиться москвичи.

Ранее руководитель столичного Роспотребнадзора Елена Андреева заявляла, что эпидемиологическая ситуация в столице, связанная с гриппом, находится под контролем, и показатели в этом году лучше, чем в 2019 году. При этом в Москве в настоящее время закуплены трехкомпонентная и четырехкомпонентная вакцины отечественного производства от гриппа.