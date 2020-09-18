РИАМО - 18 сен. В пятницу в рамках соглашения, заключенного между Минстроем Подмосковья и Международной ассоциацией «Электрокабель», сотрудники Министерства строительного комплекса Московской области организовали выезд на площадку строительства учебной пристройки Ашукинской средней общеобразовательной школы в Пушкинском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По словам заместителя начальника управления капитального строительства Виталия Ирьяна, все отобранные образцы кабельной продукции пройдут испытания на соответствие требованиям технических регламентов, пожарной безопасности и ГОСТа.

«Данные меры направлены на повышение надежности и безопасности электросетевой продукции, поступающей на объекты социальной инфраструктуры, строящиеся в Московской области», – уточнил Ирьян.

В ходе выезда также было отмечено, что работы по строительству учебной пристройки на 350 мест ведутся в графике. Работают 70 человек и 3 единицы техники. Строительная готовность объекта составляет более 70%. Объект планируется ввести в эксплуатацию в ноябре 2020 года.