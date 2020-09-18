РИАМО - 18 сен. Около 1 миллиона человек тестирует на коронавирус в столице за две недели, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он напомнил, что рост числа новых случаев коронавируса в городе связан с увеличением количества тестирований.

«В сутки количество тестов — 66 тысяч, <...> гигантская цифра. Это означает, что за две недели мы тестируем около миллиона человек», — сказал Собянин в интервью на телеканале «Россия-1».

По его словам, на сегодняшний день коэффициент выявляемости заболевания такой же, как и две-три недели назад. При этом общее количество выявленных заболеваний растет именно из-за увеличения охвата тестирования граждан.

«Больше становится тестов, с другой стороны, ситуация все равно напрягается, <…> начался учебный год, все предприятия начали полноценно работать, и, самое главное, начинается новый осенне-зимний период, когда <…> большое количество (случаев - ред.) гриппа, ОРВИ и так далее», — отметил Собянин.

Всего в столице уже проведено свыше 7,5 миллиона ПЦР- и ИФА-исследований на Covid-19. Для горожан открыта общедоступная запись тестирование.

По словам Собянина, на сегодняшний день более 60 тысяч человек хотят стать добровольцами в испытании вакцины от коронавируса. При этом для пострегистрационных испытаний нужно всего 40 тысяч человек. Из них привиты уже 700 человек.

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Текстовая трансляция

18 СЕНТЯБРЯ

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- Жителей Подмосковья с легкой формой Covid‑19 больше не будут перевозить между больницами. Ранее региональные власти обеспечивали проезд с последующим возмещением транспортным организациям соответствующих расходов.

- Пропуска на передвижение из‑за роста новых случаев Covid‑19 в Москве вводить не будут. Рост заболеваемости в столице стабилен.

- Новое лекарство от коронавируса «Арепливир» будет стоить в рознице от 12,3 тысячи рублей за упаковку, в ней содержится 40 таблеток по 200 мг

- Роспотребнадзор не нашел коронавирус в пищевых продуктах. Тестирование проводилось с 5 августа по 10 сентября.​

- Вакцинация от коронавируса проходит на базе семи исследовательских центров, но в скором времени число центров возрастет до 20. Для того, чтобы стать участником исследования, нужно подать заявку на сайте mos.ru. Сделать это можно только за себя.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Москве среднесуточный прирост новых случаев Covid‑19 за две недели составляет 0,26%. Все больные и близко контактировавшие с ними находятся под наблюдением врачей.

- За сутки в России зарегистрировали 5 905 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 165 больных. В Москве - 805.

- Москвичам рассказали, кто может сделать прививку от Covid‑19 в рамках исследования вакцины. Участие в пострегистрационном клиническом исследовании вакцины от коронавируса может принять совершеннолетний москвич, у которого есть столичный полис ОМС.

- За прошедшие сутки в Москве скончались 8 пациентов с Covid-19, общее число жертв инфекции составило 5 033 человека.