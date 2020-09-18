РИАМО - 18 сен. В поселке Михнево городского округа Ступино в рамках работа по ликвидации объектов незавершенного, и самовольного строительства снесли снесли нежилой объект, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Разрушенный нежилой объект выявили в июне 2020 года в районе гаражного кооператива «Мотор» на улице Сельхозтехники в Михневе. Его площадь составляла порядка 15 квадратных метров.

«Здание не эксплуатировалось длительное время, стены треснули. Приняли решение о его сносе. Сейчас земельный участок уже свободен от постройки, вывезен строительный мусор», — сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству региона Владислав Гордиенко.

За три года на территории городского округа Ступино выявлено 80 объектов незавершенного строительства, из них 26 самовольных объектов. Уже снесено и приведено в соответствие 15 объектов, что составляет 19% от общего количества.