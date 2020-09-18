РИАМО - 18 сен. В пятницу в Щелкове на базе универсального спортивного комплекса «Подмосковье» состоялись итоговые встречи Всероссийского финала проекта «Мини-футбол – в школу», по итогам игр определились чемпионы в трех категориях, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Это юбилейный, пятнадцатый, сезон проекта «Мини-футбол – в школу», и Подмосковью посчастливилось принимать его финал. Ребята со всей страны не только ждали, но и соревновались на предыдущих этапах за путевку и право сразиться с сильнейшими. В Щелкове собрались самые достойные, и сегодня они разыграли между собой судьбу чемпионства», – отметил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Лидерами в группе юношей 2006-2007 годов рождения стали спортсмены из школы №4 города Южноуральска.

Первое место у юношей 2008-2009 годов рождения заняли футболисты школы имени Рафаэля Арашукова аула Хабез Карачаево-Черкесской Республики. У девушек чемпионками турнира стали учащиеся школы №14 города Владикавказ.