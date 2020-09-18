РИАМО - 18 сен. Замначальника Главгосстройнадзора Московской области Валентин Набиков встретился с дольщиками двух многоквартирных домов ЖК «Рациональ» в городском округе Реутов и проверил ход устранения замечаний застройщиком, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Сейчас на объекте ведется итоговая проверка, которая продлится до 28 сентября текущего года. Ранее инспекторы подмосковного Главгосстройнадзора выявили нарушения в части диспетчеризации объектов строительства и систем пожарной безопасности. Застройщик устраняет выявленные нарушения. Но дольщиков волнует темп работ на объекте.

«Завершение строительства объектов находится на постоянном контроле Главгосстройнадзора. Застройщик предпринимает все необходимые меры для устранения замечаний. Ежедневно он будет предоставлять отчет о проводимых работах с подтверждающими фотографиями в специальный чат, в котором состоят дольщики», – уточняется в сообщении.

С дольщиками ЖК будут проводиться еженедельные встречи на объекте для информирования о ходе устранения замечаний.

Корпус №1 и №2 ЖК «Рациональ» начали строить в 2014 году. Общая площадь застройки превышает 60 тысяч квадратных метров. В двух корпусах располагаются 752 квартиры. Кроме того, планируется разместить в жилом комплексе встроенное предприятие по обслуживанию населения и подземный паркинг на 306 машиномест.