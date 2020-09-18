РИАМО - 18 сен. Директор института экономики роста имени П.А. Столыпина, глава экспертного центра при уполномоченном при президенте России по защите прав предпринимателей Анастасия Алехнович отметила положительную динамику состояния малого и среднего предпринимательства в Московской области, число малых предприятий по сравнению с предшествующим пандемии периодом увеличилось, говорится в сообщении пресс-службы бизнес-омбудсмена Московской области.

Совещание с региональными уполномоченными состоялось по видеосвязи. Подмосковье представлял уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев. На совещании озвучили статистику финансовых организаций, предоставляющих льготные кредиты бизнесу.

«На эти цели российскими кредитными организациями выделено 835,9 миллиарда рублей. В настоящее время по всей стране уже выдано 193 739 кредитов разного номинала», - говорится в сообщении.

На совещании также обсуждалась ситуация, сложившаяся в регионах в постпандемийный период. В частности, говорили об открытости бизнеса в регионах и подводили предварительные итоги реализации государственной программы поддержки бизнеса.