РИАМО - 18 сен. Средства, которые может получить бюджет страны при реализации проекта о новой ставке НДФЛ для россиян с высокими доходами, направят на лечение и закупку лекарств для детей с тяжелыми заболеваниями, передает Федеральное агентство новостей.

Ранее на рассмотрение Госдумы поступил законопроект о повышении НДФЛ для россиян с высокими доходами. Благодаря этому в бюджет дополнительно поступит 60 миллиардов рублей в следующем году.

«Комитет Госдумы по охране здоровья планирует провести в среду, 23 сентября, предварительное обсуждение проекта закона о федеральном бюджете на ближайшую трехлетку. Будем выяснить и разбирать все эти вопросы», — сказал глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.

Он отметил, что у властей есть и другие решения по налогообложению. В случае принятия упомянутого закона полученные средства направят на лечение детей с тяжелыми заболеваниями.

По словам Морозова, задача государства состоит в том, чтобы каждый пациент продолжал получать необходимые лекарства. И не важно, сколько стоит препарат для его лечения.

Ранее СМИ сообщили, что правительство якобы планирует сократить финансирование программы «14 высокозатратных нозологий», в рамках которой министерство здравоохранения собирает с регионов заявки на закупку лекарств для пациентов с 14 редкими заболеваниями.​