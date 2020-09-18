РИАМО - 18 сен. В честь памятных дат России в Подмосковье теперь можно будет устанавливать памятники, стелы, обелиски, соответствующие изменения в закон «О патриотическом воспитании в Московской области» приняли депутаты Мособлдумы на 124-ом заседании парламента, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

По словам министра правительства Подмосковья по социальным коммуникациям Екатерины Швелидзе, проект закона разработан в связи с принятием 1 апреля 2020 года изменений в федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России».

«В действующей редакции статьи 9 закона одним из основных направлений деятельности в сфере патриотического воспитания является «установление и благоустройство памятников, обелисков, стел, других мемориальных сооружений, объектов и организация выставок, увековечивающих дни воинской славы России». Мы же добавляем в формулировку памятные даты», — добавила Швелидзе.

Теперь установку и благоустройство памятников, обелисков, стел, других мемориальных сооружений, объектов и организации выставок, будут делать не только для увековечивания дней воинской славы, но и памятных дат России.

По словам председателя комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Олега Рожнова, 15 дней памятных дат в России отмечают важнейшие события в жизни государства и общества, достойные быть увековеченными в народной памяти.

«Считаю, что в сфере патриотического воспитания не может быть перегибов. Мы должны как можно больше уделять внимания данной теме», — сказал Рожнов.