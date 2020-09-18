РИАМО - 18 сен. В Москве согласовали проектную документацию для оборудования инженерно-техническими средствами Арбатского автомобильного тоннеля, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

«В скором времени будет произведено оснащение системами обеспечения транспортной безопасности автодорожного тоннеля Арбатский, построенного в 1963 году», – сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Тоннель обеспечивает бессветофорное движение под и по Никитскому и Гоголевскому бульварам на пересечении площади Арбатские Ворота с улицами Воздвиженка и Новый Арбат.

В тоннеле собираются установить металлические лотки по железобетонным конструкциям тоннеля, видеокамеры и громкоговорители, а также оборудование и вводно-распределительный щит питания в шкафах технических помещений тоннеля.