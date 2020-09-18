РИАМО - 18 сен. Торгово-закупочная сессия прошла впервые для производителей цветочной продукции Подмосковья, в ней приняли участие пять производителей саженцев в горшках и саженцев цветов для среза из Дмитровского округа и Павловского Посада, их продукция пока не представлена в торговых сетях, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Принимая участие в подобных мероприятиях, производители получают дополнительную возможность привлечь внимание торговых сетей к своей продукции, продемонстрировать новинки, раскрыть перспективы развития бизнеса. Важно, что участие для них бесплатное», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

На конференции обсудили принципы работы с поставщиками, стандарты качества и безопасности товаров, требования к поставщикам и доставку товаров.

«Цветочный бизнес динамично развивается не только в крупных, но и в небольших, отдаленных районах региона», — отметил Разин.

На сегодняшний день в Подмосковье насчитывается 1060 стационарных цветочных магазинов и салонов цветов, а также 260 нестационарных торговых объектов по реализации подобной продукции – 217 павильонов и 43 киоска.