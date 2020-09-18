РИАМО - 18 сен. В пятницу глава городского округа Лыткарино Евгений Серегин покинул свой пост, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления территориальной политики Подмосковья.

Серегин сложил полномочия по собственному желанию. Согласно уставу городского округа, его полномочия исполняет первый заместитель главы администрации городского округа.

«Полномочия главы городского округа временно исполняет первый заместитель главы администрации городского округа Лыткарино Московской области Кравцов К.А.», — говорится в сообщении.