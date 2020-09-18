РИАМО - 18 сен. В городском округе Дубна назначен временно исполняющий обязанности главы, им стал Сергей Куликов, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления территориальной политики Подмосковья.

«Временное исполнение полномочий главы возложено на заместителя главы администрации городского округа Дубна Московской области Куликова С.А.», — говорится в сообщении.

В пятницу глава городского округа Дубна Московской области Максим Данилов сложил полномочия по собственному желанию.