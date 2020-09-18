РИАМО - 18 сен. В Москве возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с денежными выплатами на якобы существующих малолетних детей, говорится в сообщении пресс-службы столичной прокуратуры.

«Как показала проверка, неустановленное лицо путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников территориального отдела опеки и попечительства одного из субъектов РФ, представило заведомо ложные фотографии четырех малолетних детей, выдавая их за детей скончавшейся в январе 2020 года женщины», – уточняется в сообщении.

Злоумышленник хотел установить опеку над детьми, чтобы получать каждый месяц на их содержание деньги в размере более 10 тысяч рублей.

Во время постановки на учет в Москве и проведении опекой проверки условий жизни детей один несовершеннолетний ребенок в квартире по адресу проживания не был установлен. Информация об этом была передана в полицию.

Позже выяснилось, что мнимый опекун за четверых несовершеннолетних выдал других детей, которые родственниками или подопечными не являлись.

«С января по сентябрь 2020 года мнимый опекун ежемесячно на каждого ребенка получал пенсию по потере кормильца и предусмотренное пособие в общей сумме свыше 250 тысяч рублей», – уточняется в сообщении.

По факту мошенничества при получении выплат возбуждено уголовное дело. Расследование по делу поставлено на контроль.