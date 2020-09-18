РИАМО - 18 сен. Нарушители возместят 100-миллионный ущерб от незаконного размещения отходов в Раменском округе, требование об этом удовлетворили в арбитражном суде Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Ущерб нанесли вблизи деревни Кулаково. Ранее там задержали водителей нескольких самосвалов, которые выгружали около деревни грунты и строительные отходы.

«В ходе расследования было установлено, что на трех земельных участках компания «Жуков Центр» планирует территорию для строительства торгового центра. В ходе работ на территорию было завезено почти 45 тысяч кубометров отходов», — говорится в сообщении.

Компанию оштрафовали 720 тысяч рублей. Она получила предписание вывезти мусор. Предписание было исполнено, о чем свидетельствует фотоснимок. Специалисты аккредитованной лаборатории рассчитали ущерб, нанесенный почвам, который превысил 102 миллиона рублей.

Нарушители отказались добровольно возместить его, поэтому Минэкологии подало в суд. Теперь компания будет вынуждена возместить ущерб в принудительном порядке.