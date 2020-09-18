РИАМО - 18 сен. Два объекта АО «Мосинжпроект» – участок Некрасовской линии московского метро и большая спортивная арена «Лужники» – стали победителями международной премии Proestate & Toby Awards 2020, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Получение наивысших наград в номинациях международной премии Toby еще раз подтверждает соответствие инжинирингового холдинга высоким стандартам в сфере строительства и девелопмента. Как известно, победа выводит лауреата на международную арену, а мы только укрепили свой статус в мировом строительном сообществе», – сказал генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

Он отметил, что в номинации «Обновленное здание» победителем стала большая спортивная арена «Лужники», реконструированная к чемпионату мира по футболу в 2018 году, а в блоке «Объект транспортной инфраструктуры» лучшим стал участок Некрасовской линии с четырьмя станциями – от «Некрасовки» до «Косино».

Профессиональная премия Proestate & Toby Awards 2020 проводится оргкомитетом международного инвестиционного форума Proestate и американской ассоциацией домовладельцев и управляющих зданиями (BOMA International), при поддержке НП «Российская гильдия управляющих и девелоперов» и ассоциации инвесторов Москвы.

«В этом году премию MIPIM Awards в номинации «Лучший проект культуры и спорта» получил Дворец гимнастики, построенный по заказу частного инвестора на территории Олимпийского комплекса «Лужники». Управляющей компанией по строительству объекта выступил холдинг «Мосинжпроект», – отметил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев.

Он добавил, что каждый год в российской столице появляются новые уникальные и с инженерной точки зрения сложные объекты, которые строятся силами большой профессиональной команды московских строителей.