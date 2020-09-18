РИАМО - 18 сен. Согласно данным Росстата, общее число россиян с доходом ниже суммы прожиточного минимума выросло на 1,3 миллиона человек во втором квартале текущего года, сообщает ТАСС.

Во втором квартале 2019 года число бедных граждан РФ составляло 18,6 миллиона — это 12,7% населения страны.

«Число россиян с доходом ниже величины прожиточного минимума выросло во втором квартале текущего года на 1,3 миллиона по отношению к аналогичному периоду 2019 года», — говорится в сообщении.

Согласно статистике, теперь бедных в РФ — 19,9 миллиона человек, то есть 13,5% от общего числа жителей России.

По данным ведомства, данный рост малоимущих обусловлен падением реальных денежных доходов населения в связи с пандемией коронавируса. Кроме того, уровень безработицы за август вырос до 6,4%, а средняя зарплата в июле снизилась на 4,6%. ​