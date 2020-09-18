РИАМО - 18 сен. Законодательную инициативу Мособлдумы, которая предлагает внести изменения в федеральные законы «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы» и «О ветеранах», Госдума рассмотрела в первом чтении, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

Инициативу подмосковных депутатов представил в Госдуме председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев.

«Изменениями предлагается привести понятия из данных законов в соответствие с федеральным законом «О связи». Так, слова «учреждений связи», «культурно-зрелищных и спортивно-оздоровительных учреждений» предлагается заменить на «организаций cвязи», «организаций культуры и физкультурно-спортивных организаций», — говорится в сообщении.

Голубев отметил, что такое уточнение устранит несогласованность правовых понятий.