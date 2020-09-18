РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) -18 сен. Глава городского округа Котельников вручил юным жителем городского округа паспорт, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

Вручение состоялось 17 сентября. Традиционное мероприятие прошло в здании администрации в присутствии родителей. Вместе с паспортом передали поздравления от губернатора Московской области Андрея Воробьева и памятные сувениры. В этот день документ получили шесть ребят.

«Теперь, молодые люди - полноправные граждане нашей страны. Их способности и таланты очень нужны Котельникам, будущее города зависит от них. Уверен, что имена, прозвучавшие в зале, мы услышим еще не раз» - сказал Сергей Жигалкин.