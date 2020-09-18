РИАМО - 18 сен. Фонд «Общественное мнение» провел опрос среди россиян и установил, что каждый десятый совершеннолетний житель страны делит жилплощадь с родителями, сообщает Федеральное агентство новостей.

Более половины опрошенных проживают с супругами. Кроме того, многие живут с детьми.

«Каждый четвертый житель страны — одиночка. Еще 10% респондентов признали, что делят квартиру с родителями», – говорится в сообщении.

Чаще всего с родителями живут люди в возрасте от 18 до 30 лет. Кроме того, нередко проживают вместе с родителями люди, которые находятся в возрасте 46-60 лет.​