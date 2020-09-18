РИАМО - 18 сен. С начала 2020 года на транспортной инфраструктуре столицы выявили 1520 нарушений, связанные с размещением рекламы, больше всего нарушителей зафиксировали в ЮВАО и ВАО, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Организатор перевозок».

Каждый день контролеры учреждения проводят рейды по выявлению незаконных объявлений и надписей на объектах транспортной инфраструктуры столицы.

«Размещение рекламных материалов на объектах транспортной инфраструктуры запрещено. Незаконная реклама потенциально опасна для горожан, поскольку рекламируются товары, которые могут нанести вред здоровью. Зачастую нелегальные рекламные объявления на остановках обманывают, предлагают некачественные услуги», – отметил руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов.

Он добавил, что безвкусная реклама портит облик мегаполиса.

На сегодняшний день в городе установлены правила размещения рекламы, благодаря которым в столице реклама больше не портит фасады, улицы, остановки. За последние годы город очищен от незаконной расклейки объявлений.

За расклейку объявлений в неустановленных для этого местах предусмотрен штраф. Гражданам придется заплатить от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, должностным лицам – от 35 тысяч до 50 тысяч рублей, юридическим – от 50 тысяч до 150 тысяч рублей.