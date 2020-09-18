РИАМО - 18 сен. Усадьбу «Сенницы» в деревне Сенницы-2 в подмосковных Озерах собираются восстановить в рамках проекта «Возрождение исторических усадеб», говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Памятник природы здесь был создан в 1988 году. В 2017 году по заказу министерства было проведено новое обследование территории, четко обрисованы границы ООПТ. В ходе круглого стола принято решение скорректировать охранный режим для того, чтобы провести рекультивацию растений в усадьбе, благоустроить территорию, расположить здесь центр коневодства», — сказала заместитель министра экологии и природопользования Московской области Ирина Стальнова.

Она добавила, что новые объекты появятся за пределами эталонного английского парка Келлера как особо ценного природного объекта.

Участники круглого стола утвердили дорожную карту формирования земельного участка. Это станет первым шагом на пути к возрождению объекта культурного наследия.

В Сенницах в разное время жили князья Гагарины и Голицыны, графы Виельгорские, князья Шаховские. Последними владельцами усадьбы были знаменитые графы Келлеры.