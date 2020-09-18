РИАМО - 18 сен. Проект безналичной оплаты «Стрелка» признали лучшим социальным сервисом по итогам премии «Лучшие социальные проекты России», говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Мы высоко ценим то, что наш флагманский проект отмечен на таком серьезном уровне. Сегодня транспортная карта «Стрелка» по праву является визитной карточкой Подмосковья и действительно помогает улучшить качество жизни людей в регионе», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Он добавил, что с ее помощью можно легко и комфортно передвигаться по всей области на любом виде общественного транспорта, включая наземный, железнодорожный и даже водную навигацию.

«Важно отметить, что проект объединяет всех автобусных перевозчиков Подмосковья — а это более 10 тысяч транспортных средств. Подобного размаха нет ни в одном другом субъекте России», — подчеркнул Гержик.

Премия проводится с 2012 года. На участие свои заявки направили более 200 компаний.

Карта «Стрелка» — самый популярный способ оплаты проезда в Подмосковье. Более 90% поездок оплачивается ею ежедневно.