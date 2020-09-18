РИАМО - 18 сен. Система Face Pay заработает в московском метрополитене весной следующего года, в данный момент идет тестирование, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Метро переходит на новый уровень: Face Pay. Представьте — турникет просто распахивает перед вами свои створки. Звучит немножко фантастически, но это уже ближайшее наше с вами будущее», – сказал заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

По его словам, такая технология массово не реализована ни в одном городе мира. Москва может стать родоначальником внедрения Face Pay в метро.

Сейчас Дептранс активно занимается настройкой и тестированием системы, отметил заммэра.

«Постараемся уже весной следующего года сделать по одному турникету с такой функцией в метро на каждой станции», – подчеркнул Ликсутов.