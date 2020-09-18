РИАМО - 18 сен. В городском округе Серпухов открыли юбилейный, пятидесятый, клуб «Активное долголетие» для пожилых жителей региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«17 сентября в Серпухове открылся клуб «Активного долголетия». Это 50-й клуб в Подмосковье. До конца года мы планируем открыть такие клубы во всех городских округах региона», - отметила министр социального развития региона Ирина Фаевская.

С 2019 года в Подмосковье реализуется программа губернатора «Активное долголетие».

В рамках проекта женщинам, достигшим возраста 55 лет, мужчинам, достигшим возраста 60 лет, и лицам, получающим пенсию за выслугу лет, старше 50 лет, на базе учреждений социального обслуживания, культуры и спорта предоставляются услуги по поддержанию активного здорового образа жизни.

Пожилые жители региона занимаются скандинавской ходьбой, посещают бассейн, компьютерные курсы, занятие физической культурой, дыхательной гимнастикой, танцами, творчеством, пением, йогой. Для них также организуют турпоездки.

Проект «Активное долголетие» действует во всех городах Подмосковья. Все активности и занятия для участников проекта предоставляются бесплатно.

Вступить в команду «Активное долголетие» и записаться на занятия можно на портале dolgoletie.mosreg.ru или через приложение «Соцуслуги».