РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ ) - 18 сен. Работы по восстановлению ливневой системы провели между улицами Малая Колхозная и Садовая в подмосковных Котельниках, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

«В связи с многочисленными обращениями граждан через интернет-портал правительства Московской области «Добродел», специалистами предприятия были выполнены работы по изменению и восстановлению ливневой системы на участке между улицами Малая Колхозная и Садовая», - говорится в сообщении.

До начала работ было проведено обследование вышеуказанного дождеприемного колодца, в результате которого выяснилось, что он не имеет связи с проходящим в 35 метрах от него магистральным коллектором ливневой канализации. Была запрошена геоподоснова этого участка и выяснилось, что между колодцем и коллектором находится большое количество подземных коммуникация, таких как водопровод, и газопровод высокого давления, и тепловая сеть и 12 высоковольтных кабелей.

При такой насыщенности коммуникациями строительство трубопровода абсолютно невозможно. Поэтому было принято решение организовать отведение стоков на рельеф, для чего был устроен открытый ливнеотвод, на тротуаре смонтирован ливнеотводный лоток с дождеприемной решеткой.