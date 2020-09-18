РИАМО - 18 сен. Жители Москвы Дмитрий Бурнаев и Сергей Найденов получили тюремные сроки за сексуальное насилие над детьми, первому назначено наказание в виде 13,6 лет лишения свободы, а второму – 14 лет, сообщается на сайте ГСУ Следственного комитета РФ по столице.

Следствием и судом установлено, что мужчины в течение 13 лет – с 2005 до 2018 год – знакомились с малолетними и несовершеннолетними детьми на территории столицы.

«Мужчины длительное время выстраивали с детьми доверительные отношения, после чего совершали в отношении них насильственные действия сексуального характера», – говорится в сообщении.

Следователям удалось доказать причастность обвиняемых к совершению шести эпизодов преступной деятельности. В ходе предварительного следствия обвиняемые признали вину. По заключению судебных экспертиз они признаны вменяемыми.