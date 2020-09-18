РИАМО - 18 сен. Тестирование персонализации карты «Тройка» завершается, пассажиры смогут ей воспользоваться уже в конце текущей осени, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Теперь ваша карта станет по-настоящему «вашей», и потеряв ее, вы легко сможете восстановить баланс карты. А также увидеть детализированный отчет о ваших поездках и спланировать свои затраты и выбрать максимально удобный тариф», – сказал заместитель мэра, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

Тестирование личного кабинета уже проходит с участием 14 тысяч тестировщиков на базе мобильного приложения «Метро Москвы, добавил он.

В будущем карта «Тройка» будет виртуальной. Ее не потребуется носить с собой.