РИАМО - 18 сен. За шесть месяцев на горячую линию «Мособлгаза» для бизнеса обратились 2,5 тысячи предпринимателей Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

По единому номеру: 8-800-301-00-04 представители малого и среднего бизнеса Московской области могут задать профильным специалистам вопросы, связанные с подключением (технологическим присоединением) объектов капитального строительства к сетям газораспределения Подмосковья.

«Мы работаем сразу в нескольких направлениях: во-первых, это газификация промышленных площадок, индустриальных парков, которые являются кластерами для развития бизнеса. Во-вторых, не так давно мы ввели услугу персонального менеджера: бизнес получает личное сопровождение на этапе газификации», – сказал гендиректор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Он добавил, что, в конце зимы по телефону горячей линии для персональной поддержки бизнеса Подмосковья начали отвечать по вопросам газификации.

Горячая линия принимает звонки с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу с 09:00 до 16:45.