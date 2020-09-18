РИАМО - 18 сен. В рамках программных мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Подмосковье на текущей неделе переселен 31 человек, говорится в сообщении пресс-службы пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Новое жилье обрели жители Рузского, Орехово-Зуевского, Сергиево-Посадского городских округов, а также Егорьевска.

«В рамках госпрограмм за прошедшую неделю было расселено 10 аварийных жилых помещений общей площадью около 500 квадратных метров. С гражданами заключены договора социального найма и мены, некоторым из них выплачена выкупная стоимость», – уточнил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

В текущем году в рамках выполнения мероприятий по расселению аварийного жилого фонда в Московской области планируется расселить свыше 46,3 тысячи квадратных метров аварийного жилого фонда.