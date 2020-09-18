РИАМО - 18 сен. С 20 сентября в центре славянской письменности «Слово» на ВДНХ возобновятся на постоянной основе бесплатные экскурсии для людей с нарушением слуха, говорится в сообщении пресс-службы выставки.

Ранее экскурсии временно отменяли из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

«В центре «Слово» на ВДНХ впервые после вынужденного перерыва 20 сентября состоится бесплатная экскурсия «Кириллица в пространстве и времени» с переводом на жестовый язык. Далее специализированные экскурсии будут проводиться раз в месяц по предварительной регистрации», — говорится в сообщении.

Посетители с нарушением слуха смогут узнать историю русского алфавита и интересные подробности изобретения Кирилла и Мефодия. Также гости центра окажутся в монастырской келье, первой русской типографии и земской школе, расшифруют граффити в древнем храме, познакомятся с «СМСками» древних новгородцев и многое другое.

Экскурсия будет проводиться с соблюдением всех профилактических мер по коронавирусу. Число участников экскурсии будет составлять не более 10 человек. Также участникам экскурсии нужно надевать маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию.

Регулярные экскурсии с переводом на жестовый язык впервые появились в юбилейный для ВДНХ год. Если услуга станет востребованной у москвичей и гостей столицы, будет рассмотрен вопрос об организации подобных экскурсий в других популярных павильонах ВДНХ, а также обзорных экскурсий по территории выставки.