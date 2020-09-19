РИАМО - 19 сен. Фестиваль «Московская акватория» впервые проведут в столице в субботу, в рамках этого спортивного праздника на Водоотводном канале состоятся выступления сапсерферов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Сапсерфинг — водный вид спорта, в котором используются доска и весло.
В рамках SUP-фестиваля «Московская акватория» сапсерферы в ярких костюмах пройдут 4,5 километра по Водоотводному каналу в историческом центре Москвы. Зрители смогут увидеть трюки на аквабайках, гидроциклах и флайбордах, SUP-парад, SUP-заезды любителей и сильнейших российских райдеров.
Ожидается участие более 500 спортсменов, а также около 20 клубов из Москвы и других регионов России. Самые креативные участники парада получат призы в номинации «Лучший костюм».
Всего в столице водными видами спорта увлекаются около 1 миллиона человек.
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