РИАМО - 19 сен. Фестиваль «Московская акватория» впервые проведут в столице в субботу, в рамках этого спортивного праздника на Водоотводном канале состоятся выступления сапсерферов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Сапсерфинг — водный вид спорта, в котором используются доска и весло.

«Мы решили провести первое в Москве мероприятие такого формата. Участие в нем может принять любой желающий — начало запланировано на 11 утра на Болотной набережной. Если событие окажется востребованным, будем проводить его регулярно», — сказал представитель пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В рамках SUP-фестиваля «Московская акватория» сапсерферы в ярких костюмах пройдут 4,5 километра по Водоотводному каналу в историческом центре Москвы. Зрители смогут увидеть трюки на аквабайках, гидроциклах и флайбордах, SUP-парад, SUP-заезды любителей и сильнейших российских райдеров.

Ожидается участие более 500 спортсменов, а также около 20 клубов из Москвы и других регионов России. Самые креативные участники парада получат призы в номинации «Лучший костюм».

Всего в столице водными видами спорта увлекаются около 1 миллиона человек.