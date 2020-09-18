РИАМО - 18 сен. В Студенческом проезде в Ивантеевке продолжается строительство школы на 1,1 тысячи учеников, объект готов на 58%, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Подмосковья.

Первый заместитель министра стройкомплекса региона Александр Вилькомир проверил ход работ по строительству учреждения образования. В мероприятии также приняли участие представители администрации и генподрядной организации.

«Ведутся работы по внутренней и внешней отделке, устройству инженерных сетей, а также благоустройству прилегающей территории. Ввести новую школу в эксплуатацию планируется в декабре», - сказал Вилькомир.

В новом здании школы площадью более 17,5 тысяч квадратных метров разместятся учебные, административные и общешкольные помещения, включая два спортзала, библиотеку, столовую с пищеблоком, актовый зал, медкабинет.

На прилегающей территории будет оборудована игровая и спортивная площадки, благоустроена зона отдыха и прогулки.

Проектом учтены требования доступности для маломобильных групп населения.

Строительство ведется в рамках национального проекта «Образование». Финансирование осуществляется за счет средств бюджета.