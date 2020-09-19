РИАМО - 19 сен. Ежегодный открытый турнир по футболу на Кубок Государственной думы пройдет в Москве в субботу, мероприятие организовали комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи совместно с департаментом спорта столицы, говорится в сообщении пресс-службы комитета.

На поле встретятся сборные команды Госдумы, Совета Федерации, правительства РФ, правительства Москвы и Московской области и администрации президента РФ, бывшие профессиональные футболисты.

«Турнир мы проводим ежегодно. Такие дружественные матчи и неформальное общение работают на укрепление связей между законотворцами и представителями исполнительной власти. Это способствует большему взаимопониманию, слаженной работе депутатов, членов федерального правительства и других высших исполнительных органов власти», — отметил глава комитета Борис Пайкин.

Мероприятие начнется в 12:00, зарегистрироваться нужно в 11:00. Турнир пройдет на большой спортивной арене олимпийского комплекса «Лужники».