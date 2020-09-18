РИАМО - 18 сен. Музей-заповедник А.С. Пушкина приглашает на экологический субботник, он пройдет в Международный день туризма, 27 сентября, на пешеходной тропе между пушкинскими усадьбами «Захарово» и «Вяземы», говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Это будет уже третья акция, которую Государственный историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина проводит совместно с волонтерами проектов «Экоэлектричка» и «Усадебные волонтеры», — говорится в сообщении.

За лето восстановили народную тропу между усадьбами. Сейчас ведутся работы по ее благоустройству.

На очередном субботнике помощь добровольцев потребуется для укладки дощатого настила в низинных местах тропы возле речки Вяземка. Также нужны помощники для уборки мусора, сорняков и покоса травы.