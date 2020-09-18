РИАМО - 18 сен. Артисту театра Московского областного государственного театра балета «Русский балет» Дмитрию Котермину присвоили звание «Заслуженный артист Российской Федерации», говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Почетный знак Дмитрию вручила министр культуры России Ольга Любимова в Бетховенском зале Большого театра», - говорится в сообщении.

30 сентября, в день открытия театрального сезона, Котермин будет солировать в спектакле «Лебединое озеро» на большой сцене Губернского театра.

Спектакль начнется в 19:00.