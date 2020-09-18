РИАМО - 18 сен. Четвертая очная встреча с председателями садоводческих некоммерческих товариществ прошла в администрации городского округа Люберцы, на которой обсудили вопросы продления «дачной амнистии», регистрации объектов без прав, проведения цифрового голосования в СНТ, кадастровые работы и налогообложение, говорится в сообщении пресс-службы Минмособлимущества.

Благодаря информационной кампании и личному общению с садоводами и дачниками в Подмосковье за четыре года легализовали более 600 тысяч объектов недвижимости, из них 31,7 тысячи поставлены на учет с начала 2020 года.

«В Люберцах за четыре года действия программы по информированию и легализации имущества без прав люди оформили более 4,3 тысячи объектов. Осталось помочь правообладателям поставить на кадастровый учет ранее выявленные объекты на 300 земельных участках, а также проконсультировать всех, кто хочет сделать это сейчас», – сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Замминистра имущественных отношений Московской области Юрий Лавряков выступил по «дачной амнистии», отметив, что на рассмотрение Госдумы РФ вынесен вопрос о продлении упрощенной регистрации домов и строений до 2026 года.

«Продление «дачной амнистии» необходимо, поскольку не все успели зарегистрировать свои дома и строения. Однако продление регистрации недвижимости по упрощенной схеме не означает, что нужно ждать 2026 года, необходимо позаботиться о легализации своей недвижимости заранее, чтобы потом не стоять в очереди стремящихся запрыгнуть в тронувшийся поезд», – сказал Лавряков.

Исполнительный директор «Союза дачников Подмосковья» Федор Мезенцев рассказал садоводам об изменениях в федеральном законодательстве в части проведения удаленных собраний. До 31 декабря 2020 года председатели могут проводить собрания заочно, это дает возможность опросить практически всех членов СНТ и собрать нужный кворум, не подвергая здоровье членов садоводства опасности.

Директор Люберецкого филиала Московского областного БТИ Дмитрий Батурин, рассказал об акциях учреждения: скидке на услуги 20% многодетным семьям, скидках при коллективном обращении собственников одного СНТ, а также о бессрочной акции для Ветеранов Великой Отечественной войны, запущенной в марте 2020 года.

МОБТИ запустило бессрочную акцию для ветеранов ВОВ по бесплатному оказанию основных услуг по оформлению недвижимости. Это значит, что ветераны могут бесплатно заказать технический и межевой план, техпаспорт, изготовить другие документы и работы.

«В период действия «дачной амнистии» ветераны могут зарегистрировать свой домик в Подмосковье бесплатно, для этого потребуется только декларация и технический план, который специалисты МОБТИ сделают совершенно бесплатно», – отметил Батурин.

Очные встречи с представителями СНТ традиционно проходят раз в неделю в различных округах Подмосковья.