РИАМО - 18 сен. Теперь пользователей портала mos.ru будут предупреждать о задолженности по штрафам в сфере землепользования, уведомления будут приходить в личные кабинеты, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Уведомления можно будет получить за десять дней до истечения срока оплаты в личный кабинет.

«При разработке нового функционала стояла задача максимально удобно и оперативно предупреждать граждан о наличии задолженности и предотвращать возможную просрочку. Теперь пользователи портала заранее получат напоминание о наличии неоплаченного штрафа в своем личном кабинете и смогут своевременно погасить его», — сказал начальник Госинспекции по недвижимости города Владислав Овчинский.

Столице появляется все больше онлайн-возможностей для жителей в сфере недвижимости и землепользования.

Из 35 государственных услуг в земельно-имущественной сфере большую часть (24) можно получить в электронном виде на mos.ru.