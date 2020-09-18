РИАМО - 18 сен. Новая станция МЦД-2 Марьина Роща станет основной для нового транспортного узла, который будет располагаться на северо-востоке столицы, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«С новой станции будут доступны пересадки на «Марьину Рощу» Люблинско-Дмитровской линии, а в будущем еще и одноименные станции МЦД-4 и Большой Кольцевой линии», – уточняется в сообщении.

При этом 67 тысяч горожан смогут быстрее и проще передвигаться по городу.

На станции появятся крытый надземный переход, лифты, эскалаторы и навесы по всей длине платформе, которые защитят пассажиров от непогоды.