РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 18 сен. Распил повалившихся деревьев произвели после сильного дождя в микрорайонах Силикат и Ковровый подмосковных Котельниках, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

Сотрудники МБУ «Спецтранс» в пятницу провели работы по ликвидации последствий сильного ливня с ураганными порывами ветра.

«Произведен распил повалившихся деревьев в микрорайонах Силикат и Ковровый. Порубочные остатки распиленного дерева собраны и подготовлены к вывозу», - говорится в сообщении.