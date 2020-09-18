РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 сен. В пятницу глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий поздравил с получением депутатских удостоверений Владимира Маланьина и Рубена Савялова, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

Они набрали наибольшее количество голосов на прошедших 13 сентября дополнительных выборах депутатов в совет депутатов по седьмому избирательному округу.

«Поздравляю с уверенной победой! Окружной совет пополнился энергичными, волевыми, активными депутатами! Желаю успешной работы! Отныне ваша главная задача - достойно представлять интересы ваших избирателей!» - сказал Ружицкий.

Он уточнил, что оба кандидата - представители партии «Единая Россия».