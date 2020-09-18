РИАМО - 18 сен. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья и министерство здравоохранения области более не должны будут обеспечивать проезд граждан с легкой формой коронавирусной инфекции между обсерваторами и другими медучреждениями, соответствующее постановление разместили на сайте правительства Московской области.

Губернатор региона Андрей Воробьев подписал в пятницу документ, которым вносятся изменения в постановление № 108-ПГ «О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Московской области»

«Пункт 44 признать утратившим силу», — говорится в документе.

Согласно этому пункту, Минтранс и Минздрав области обязывались обеспечить с последующим возмещением транспортным организациям соответствующих расходов перевозку в условиях, минимизирующих риски инфицирования коронавирусом.

Перевозили между обсерваторами и другими медицинскими организациями граждан с легкой формой Covid-19 и граждан, у которых отсутствуют факторы риска развития осложнений.

Также этот пункт предусматривал перевозку граждан, доставленных в медорганизации выездными бригадами скорой помощи, в случаях неподтверждения у них наличия коронавирусной инфекции, из соответствующей медицинской организации до места проживания (пребывания) таких граждан.

Кроме того, он касался перевозки граждан, находящихся на лечении в стационарных условиях в медицинских организациях, в случаях отсутствия у них Covid-19 из медицинской организации в другую организацию для продолжения лечения в стационарных условиях.

Согласно этому пункту, также проводилась дополнительная работа по обеспечению перевозки медицинских работников для оказания скорой помощи в неотложной форме между медицинскими организациями и местом вызова.

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Текстовая трансляция

18 СЕНТЯБРЯ

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