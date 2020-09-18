РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 сен. В подмосковном Подольске вручили временные удостоверения 35 избранным депутатам, сообщается на сайте администрации округа.

«В Подольске в пятницу состоялось очередное заседание муниципальной избирательной комиссии (МИК) округа, в ходе которого вручили временные депутатские удостоверения депутатам совета депутатов второго созыва. Удостоверения получили 35 депутатов, которые набрали на прошедших выборах 11, 12 и 13 сентября большинство голосов избирателей в 17 одномандатных округах и вошли в состав горсовета по партийным спискам по единому избирательному округу», - говорится в сообщении.

Председатель МИК города Подольска Игорь Москаленко вручил депутатам временные удостоверения и отметил, что постоянные выдадут позже.

«Уважаемые депутаты! Позвольте вас поздравить с избранием и пожелать благотворного пятилетнего служения городскому округу Подольск!» – сказал Москаленко.