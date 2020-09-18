РИАМО - 18 сен. Неизвестный мужчина врезался на автомобиле в резиденцию посла США в столице, пострадавших в результате инцидента нет, сообщает Газета.ru.

«Гражданин России на автомобиле врезался в периметр Спасо-Хауса, резиденции посла США в Москве», — написала пресс-секретарь американского посольства в РФ Ребекка Росс в Twitter.

Она добавила, что в результате произошедшего никто не пострадал. Посла Джона Салливана в резиденции на момент ЧП не было.

По данным СМИ, мужчина находился за рулем кроссовера Range Rover. При этом он был в состоянии опьянения. ​​