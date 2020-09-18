РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 сен. Во Дворце спорта «Триумф» 7 октября пройдет городская ярмарка вакансий, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Она будет работать с 10:00 до 13:00. Администрация городского округа и Люберецкий центр занятости населения приглашают всех заинтересованных в поиске работы люберчан принять участие в этой ярмарке», - говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет в ДС «Триумф» по адресу: улица Смирновская, дом 4.